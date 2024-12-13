Госавтоинспекция РТ предупредила об ухудшении видимости, метели и сильном ветре

Фото: Максим Платонов

Сегодня вечером 13 декабря в Татарстане, а также ночью и днем 14 декабря ожидаются снегопады с ухудшением видимости до 1-2 км и усиление ветра до 15 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции республики.

Во время поездки на автомобиле в неблагоприятных погодных условиях рекомендуется соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких маневров, особенно связанных с выездом на встречную полосу. Скорость движения также должна быть адаптирована к погоде.

Для личной безопасности пешеходам рекомендовано нанести световозвращающие элементы на одежду и вещи и обеспечить их видимость водителями.



Напомним, вчера из-за метели и плохой видимости на нескольких участках пяти федеральных трасс, в том числе на трассе P-241, ведущей в Казань, ограничили движение большегрузного и пассажирского транспорта.

Дарья Пузикова