Экс-министр спорта Колобков оценил назначение Дегтярева главой ОКР

Фото: Ринат Назметдинов

Бывший министр спорта России Павел Колобков высказался о назначении Михаила Дегтярева на пост главы Олимпийского комитета России (ОКР). Действующий министр спорта России возглавил ОКР по итогам сегодняшнего Олимпийского собрания.

— Надеюсь, что он очень быстро войдет в курс дела и сможет выстроить рабочие отношения со всеми структурами. Главное, чтобы с той стороны было такое же желание выстраивать эти отношения. Сейчас все российское спортивное сообщество будет по-другому смотреть на Дегтярева. Не только как на главу Министерства спорта, но и в качестве главы Олимпийского движения России. А также будут ждать конкретных результатов на этом посту, — заявил «Чемпионату» Колобков.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Михаил Дегтярев возглавил Олимпийский комитет России (ОКР), сменив в этой должности Станислава Позднякова. Прежний глава ОКР покинул свой пост по собственному решению в октябре этого года. Поздняков возглавлял организацию с 2018 по 2024 год.



Дегтярев в мае был назначен министром спорта России после четырехлетней работы во главе Хабаровского края. Чиновник имеет звание мастера спорта по фехтованию. Примечательно, что Поздняков также занимался фехтованием, он является четырехкратным олимпийским чемпионом в этом виде спорта.

Павел Колобков возглавлял Министерство спорта России с 2016 по 2020 год. До этого экс-министр выступал на профессиональных соревнованиях по фехтованию и выиграл Олимпиаду в 2000 году.

Зульфат Шафигуллин