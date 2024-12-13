Неологизм «докс» стал самым популярным словом среди россиян в 2024 году
Неологизм «докс», обозначающий поиск конфиденциальной информации в интернете для шантажа, стал самым популярным словом среди россиян в 2024 году, по данным аналитиков «Яндекса».
В пятерку наиболее популярных неологизмов также вошли «скуф», «пикми», «нормис» и «воненизм», интерес к которым вырос как минимум в пять раз по сравнению с прошлым годом.
- Слово «докс» связано с неблаговидными действиями;
- «воненизм» — с трендом на минимализм, здоровый образ жизни и самодостаточность, что связано с именем южнокорейской певицы и телеведущей Чан Вонён;
- «скуфами» назвали мужчин старше 30 лет, которые не следят за собой;
- «пикми» — девушек, стремящихся заслужить одобрение мужчин;
- «нормис» — обычного человека без примечательных черт.
Аналитики также составили топы новых слов на каждый год с 2015 по 2024, подчеркивая, что в 2015 году наибольшую популярность имели слова «кек» и «крафтовый», а в 2019 году — «вислово» и «глэмпинг».
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