Инвестиции в основной капитал Татарстана составили 845,2 млрд рублей за 2024 год

Фото: Максим Платонов

По данным Минэкономики Татарстана, инвестиции в основной капитал региона достигли 845,2 млрд рублей по итогам трех кварталов 2024 года. Темп роста инвестиций к аналогичному периоду прошлого года составил 102,1% в сопоставимых ценах. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.



Разделение инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 19 млрд рублей;

добыча полезных ископаемых — 76,6 млрд рублей;

обрабатывающие производства — 192 млрд рублей;

водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 9,5 млрд рублей;

строительство — 6 млрд рублей;

деятельность в области информации и связи — 20,8 млрд рублей;

образование — 18,2 млрд рублей;

деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 5,5 млрд рублей;

культура, спорт и организация досуга — 8,9 млрд рублей.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2024 года в отрасль машиностроения и металлообработки инвестировали около 52,1 млрд рублей.



Анастасия Фартыгина