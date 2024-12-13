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Инвестиции в основной капитал Татарстана составили 845,2 млрд рублей за 2024 год

11:49, 13.12.2024
Инвестиции в основной капитал Татарстана составили 845,2 млрд рублей за 2024 год
Фото: Максим Платонов

По данным Минэкономики Татарстана, инвестиции в основной капитал региона достигли 845,2 млрд рублей по итогам трех кварталов 2024 года. Темп роста инвестиций к аналогичному периоду прошлого года составил 102,1% в сопоставимых ценах. Об этом сообщили в пресс-службе раиса республики.

Разделение инвестиций по видам экономической деятельности выглядит следующим образом:

  • сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство — 19 млрд рублей;
  • добыча полезных ископаемых — 76,6 млрд рублей;
  • обрабатывающие производства — 192 млрд рублей;
  • водоснабжение, водоотведение и утилизация отходов — 9,5 млрд рублей;
  • строительство — 6 млрд рублей;
  • деятельность в области информации и связи — 20,8 млрд рублей;
  • образование — 18,2 млрд рублей;
  • деятельность в области здравоохранения и социальных услуг — 5,5 млрд рублей;
  • культура, спорт и организация досуга — 8,9 млрд рублей.

Напомним, что за первые 6 месяцев 2024 года в отрасль машиностроения и металлообработки инвестировали около 52,1 млрд рублей.

Анастасия Фартыгина

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