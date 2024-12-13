Источник: Крамарь станет гендиректором Олимпийского комитета России

Бывший генеральный директор хоккейного клуба «Амур» Роман Крамарь может стать гендиректором Олимпийского комитета России (ОКР). Об этом сообщает издание «Ведомости».

Сегодня состоится Олимпийское собрание, в ходе которого будет избрано новое руководство ОКР. Ранее с поста главы организации ушел в отставку Станислав Поздняков. Главным и единственным претендентом на должность президента ОКР является Михаил Дегтярев — министр спорта России.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Также Олимпийское собрание определит состав исполкома, генерального секретаря и генерального директора ОКР, вице-президентов. Основным претендентом на пост гендиректора называют Крамаря.

В исполком ожидается включение главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, главы Федерации спортивной гимнастики Олега Белозерова, главы Всероссийской федерации легкой атлетики Петра Фрадкова и Дмитрия Мазепина, возглавляющего Федерацию водных видов спорта.

Роман Крамарь известен работой на посту гендиректора «Амура». Функционер работал на данном посту в период работы Михаила Дегтярева губернатором Хабаровского края.

Зульфат Шафигуллин