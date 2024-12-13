Власти Колумбии впервые одобрили экстрадицию гражданина в Россию

Фото: Максим Платонов

Компетентные органы Колумбии впервые удовлетворили запрос России о выдаче своего гражданина для уголовного преследования. Генеральная прокуратура России заявила , что Карлос Муноз, обвиняемый в контрабанде кокаина из Латинской Америки в Москву, вылетел в Россию из Боготы. Об этом сообщили в «Ведомостях».



Это решение совпадает с недавней операцией «Орион», в ходе которой правоохранительные органы Колумбии совместно с 62 странами мира изъяли рекордные 225 тонн кокаина за шесть недель.

В общей сложности было конфисковано около 1,5 тыс. тонн наркотиков, включая более 1 тыс. тонн марихуаны. Операция нанесла серьезный ущерб картелям Латинской Америки.

По данным ООН, ежегодно в мире производится 2,7 тыс. тонн кокаина. Предыдущий рекорд по изъятию этого наркотика в Колумбии был зафиксирован в 2022 году — тогда была конфискована 671 тонна.

Напомним, что сотрудники МВД России и МВД по Татарстану задержали двух жителей Казани, подозреваемых в изготовлении и сбыте наркотиков. В ходе обыска у одного из подозреваемых, ранее судимого 29-летнего жителя Казани, было изъято 3,7 кг мефедрона, 5 кг марихуаны и 480 грамм конопли.



Анастасия Фартыгина