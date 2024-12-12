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В Татарстане создали штаб по вопросам в сфере ТКО

21:55, 12.12.2024
В Татарстане создали штаб по вопросам в сфере ТКО
Фото: Максим Платонов

В Татарстане сформировали специализированный орган, занимающийся решением проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы (ТКО). Соответствующий указ подписал сегодня раис республики Рустам Минниханов.

В тексте уточняется, что действия были предприняты «для скорейшего урегулирования проблем» в этой области:

— В целях оперативного решения вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории Республики Татарстан, — сказано в документе.

Во главе штаба будет стоять лично Рустам Минниханов. Его заместителем стал первый зампремьер-министра республики Рустам Нигматуллин, а секретарем — руководитель Министерства строительства Марат Айзатуллин. В состав регионального штаба вошли руководители республиканских министерств и ведомств.

Ранее природоохранная прокуратура провела проверки и обнаружила нарушения в обращении с отходами на 14 казанских предприятиях. В ходе инспекций выяснилось, что данные об отходах не были предоставлены Федеральному экологическому оператору.

Дарья Пузикова

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