В Татарстане создали штаб по вопросам в сфере ТКО

Фото: Максим Платонов

В Татарстане сформировали специализированный орган, занимающийся решением проблем, связанных с обращением с отходами производства и потребления, включая твердые коммунальные отходы (ТКО). Соответствующий указ подписал сегодня раис республики Рустам Минниханов.

В тексте уточняется, что действия были предприняты «для скорейшего урегулирования проблем» в этой области:

— В целях оперативного решения вопросов в сфере обращения с отходами производства и потребления, в том числе в области обращения с твердыми коммунальными отходами, на территории Республики Татарстан, — сказано в документе.



Во главе штаба будет стоять лично Рустам Минниханов. Его заместителем стал первый зампремьер-министра республики Рустам Нигматуллин, а секретарем — руководитель Министерства строительства Марат Айзатуллин. В состав регионального штаба вошли руководители республиканских министерств и ведомств.

Ранее природоохранная прокуратура провела проверки и обнаружила нарушения в обращении с отходами на 14 казанских предприятиях. В ходе инспекций выяснилось, что данные об отходах не были предоставлены Федеральному экологическому оператору.

Дарья Пузикова