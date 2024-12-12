В Казани запускается новый график движения поездов с 15 декабря

Фото: Максим Платонов

С 15 декабря 2024 года на Горьковской железной дороге вступает в силу новый график движения, который впервые предусмотрен на трехлетний период до 2027 года. Об этом сообщили в пресс-службе магистрали.

Особое внимание уделено маршрутам, связывающим Казань. Новый поезд № 271/272 свяжет столицу Татарстана с Москвой, а беспересадочная группа вагонов в составе поезда № 112/111 предоставит возможность добраться до Ижевска. Также появятся новые маршруты, такие как поезд № 85/86 Серов — Москва и № 347/348 Уфа — Санкт-Петербург.

В обновленном расписании будет предусмотрено 119 пар пассажирских поездов дальнего следования, что на 4 пары больше, чем в действующем графике, включая 81 пару «скорых» и «скоростных» составов.

Также изменится расписание фирменного двухэтажного поезда № 058Г «Марий Эл» на маршруте Йошкар-Ола — Москва, при этом время в пути сократится на 30 минут.

Напомним, что проектной документации по высокоскоростным ж/д магистралям (ВСМ) пока нет. Однако документы по ВСМ Москва — Казань будут актуализированы.

Анастасия Фартыгина