В Казани суд приостановил работу кафе Gagawa из-за нарушения санитарных норм

В Казани суд приостановил работу кафе Gagawa из-за нарушения эпидемиологических норм. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



В связи с получением экстренного сообщения о выявлении бактериальной кишечной инфекции Роспотребнадзор республики провел санитарно-эпидемиологическое расследование в кафе на проспекте Ибрагимова, 56.

В Gagawa выявили некачественное очищение инвентаря, совместное хранение разделочных инструментов для готовой и сырой продукции, использование посуды, изготовленной из неподходящих материалов, хранение напитков вне охлаждаемой витрины.

На хозяина заведения составили протоколы об административном правонарушении и приостановили работу кафе на 14 суток в связи с обнаруженными нарушениями санитарных норм.

Напомним, в начале месяца суд полностью удовлетворил иск прокурора Приволжского района Казани о приостановлении работы кафе «Исфара» на улице Авангардной.

Дарья Пузикова