В Татарстане появились электронные медицинские карты

Фото: Динар Фатыхов

Государственные медицинские организации Татарстана завершили переход на работу в региональной системе «Электронное здравоохранение Республики Татарстан» (ГИС ЭЗ РТ). Теперь граждане могут получить электронные медкарты.

В этом году Минздрав России отметил выполнение всех шести основных показателей нацпроекта «Здравоохранение» по созданию единого цифрового контура в Татарстане.

Система обеспечивает формирование электронной медкарты по итогам посещений медучреждений и оформление электронных медицинских документов (СЭМД), которые входят в основу карт.

ГИС ЭЗ РТ — это инструмент, связывающий республику и федеральные информационные системы в области медицины. Он включает в себя общероссийскую базу электронных медицинских данных и систему электронной записи на прием.



За год оформили более 50 млн электронных медицинских документов, по итогу выписано более четырех миллионов рецептов, ежегодно проводится более 50 млн лабораторных исследований.

С помощью ГИС ЭЗ РТ можно удаленно записаться на прием к врачу, оформить больничный или медико-социальную экспертизу, получить рецепты или рекомендации на лекарства.



Напомним, «Диспетчерский центр Министерства здравоохранения Республики Татарстан» потратит 41 млн рублей на разработку мобильного приложения для пациентов и услуги по внедрению программного обеспечения (ПО) проведения телемедицинских консультаций.

Дарья Пузикова