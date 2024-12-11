Большунов выступит в ближайшей гонке на этапе Кубка России в Чусовом

Фото: Максим Платонов

Олимпийский чемпион Александр Большунов намерен выступить в стартовой гонке третьего этапа Кубка России по лыжам в Чусовом. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.



— Большунов провел утреннюю тренировку вместе со всеми. Чувствует себя нормально, поэтому было принято решение, что завтра Александр стартует. Оценивать его состояние будем уже после завтрашней гонки, — сказал Бородавко Sport24.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Большунов пропустил последнюю гонку второго этапа Кубка России в Верхней Тее по состоянию здоровья. Тогда тренерский штаб сообщал о вероятных проблемах лыжника по медицинской части.

После двух этапов Кубка России по лыжным гонкам Большунов занимает шестое место в общем зачете соревнований. Олимпийский чемпион в нынешнем сезоне выступает за команду Татарстана.

Зульфат Шафигуллин