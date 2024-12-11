Глава Следкома России поручил ускорить расследование смерти новорожденной в Татарстане

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Татарстану Валерию Липскому принять меры для скорейшего завершения расследования уголовного дела в связи со смертью новорожденной в Набережных Челнах. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.



Обращение от жительницы Татарстана поступило через аккаунт информационного центра СК «ВКонтакте».

Женщина выразила недовольство ходом расследования, полагая, что неверно выбранная тактика родоразрешения в феврале 2022 года привела к гибели ее дочери. Она также утверждает, что в медицинские документы внесены недостоверные сведения.

Уголовное дело расследуется длительное время, и до сих пор виновные не понесли ответственности. Ситуация ранее привлекла внимание СМИ и общественности и сейчас находится под контролем центрального аппарата СК России.

Анастасия Фартыгина