Главу Ульяновского пивзавода задержали за уклонение от налогов на три млрд рублей

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Гендиректора пивоваренного завода «Трехсосенский», подозреваемого в сокрытии от налоговой более трех млрд рублей, задержали в Ульяновске. Об этом сообщает РИА «Новости».

По версии следствия, в период с 2017 по 2022 год мужчина предоставлял в налоговую службу документы, содержащие заведомо ложную информацию. Деньги на счета организаций поступали по поддельным документам под видом оплаты за услуги, которые фактически не оказывались. Помимо этого, подозреваемый от имени иных организаций покупал ценные бумаги, выдавал займы и проводил подобные операции на сумму более 6 млн рублей.

На имущество подозреваемого наложили арест на сумму более трех млрд рублей в целях возмещения причиненного ущерба. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления продолжаются.



Дарья Пузикова