Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл с рабочим визитом в Малайзию

Завтра в столице Малайзии Куала-Лумпуре под председательством главы Татарстана Рустама Минниханова состоится выездное заседание Группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». Об этом сообщили в пресс-службе раиса.

Ключевой темой обсуждений станет «Взаимодействие России и исламского мира в эпоху формирующейся многополярности». В ходе поездки у Рустама Минниханова также намечена серия встреч.

В мероприятии ожидается участие около двухсот человек. Помимо членов Группы, будут присутствовать лидеры мусульманских общин из стран БРИКС и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также специалисты в этой области.



Проведение встречи в рамках группы стратегического видения «Россия — исламский мир» в Малайзии имеет особое значение. Именно здесь, на встрече Организации исламского сотрудничества, 20 лет назад президент России объявил о присоединении к этой организации.



Напомним, что Рустам Минниханов на полях Восточного экономического форума — 2024 встретился с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. Раис республики отметил, что для обеих сторон приоритетным направлением сотрудничества являются торгово-экономические и инвестиционные связи. Он напомнил, что, несмотря на увеличение товарооборота в 5,5 раза по итогам прошлого года, его объемы остаются небольшими — всего $61 миллион.



Дарья Пузикова