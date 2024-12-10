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Строительство нового здания театра им. Г. Камала планируют завершить до конца года

17:37, 10.12.2024
Строительство нового здания театра им. Г. Камала планируют завершить до конца года
Фото: скриншот из видео пресс-службы театра Камала

Строительство нового здания театра им. Г. Камала планируют завершить до конца декабря. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Свои двери театр сможет открыть в 2025 году. Об этом сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин:

— И уже после этого в новом году мы сможем испытать здание театра вместе с артистами.

В 2021 году объявили конкурс на разработку концепции, в котором участвовали 537 человек из 14 стран. Проект победителя — консорциума во главе с ООО «Ваухаус» (Москва) — оценивался в 7 млрд руб. Строительство началось в прошлом году, стоимость госконтракта с подрядчиком составила 13 млрд рублей.

Внутри смогут расположиться 1 300 человек, при этом в главном зале — 800 зрителей вместо запланированных 600. Новое здание будет окружено набережной озера Кабан, озелененным общественным пространством на крыше и террасах, а также парком со стороны улицы Назарбаева

Проект продолжит традицию старейшего национального предшественника. Однако он не ограничится лишь показом спектаклей, это будет многофункциональный культурный центр и благоустроенное общественное пространство.

Дарья Пузикова

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