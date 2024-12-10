Строительство нового здания театра им. Г. Камала планируют завершить до конца года

Строительство нового здания театра им. Г. Камала планируют завершить до конца декабря. Об этом сообщает «РБК Татарстан».

Свои двери театр сможет открыть в 2025 году. Об этом сообщил журналистам министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Марат Айзатуллин:

— И уже после этого в новом году мы сможем испытать здание театра вместе с артистами.

В 2021 году объявили конкурс на разработку концепции, в котором участвовали 537 человек из 14 стран. Проект победителя — консорциума во главе с ООО «Ваухаус» (Москва) — оценивался в 7 млрд руб. Строительство началось в прошлом году, стоимость госконтракта с подрядчиком составила 13 млрд рублей.

Внутри смогут расположиться 1 300 человек, при этом в главном зале — 800 зрителей вместо запланированных 600. Новое здание будет окружено набережной озера Кабан, озелененным общественным пространством на крыше и террасах, а также парком со стороны улицы Назарбаева



Проект продолжит традицию старейшего национального предшественника. Однако он не ограничится лишь показом спектаклей, это будет многофункциональный культурный центр и благоустроенное общественное пространство.

Дарья Пузикова