Усадьбу Журавлева признали объектом культурного наследия Татарстана

В Татарстане усадьба И.Н. Журавлева внесена в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета республики по охране ОКН.



Новый статус позволит сохранить важный исторический объект для будущих поколений.

Усадьба находится в селе Усады Высокогорского района республики. Комплекс зданий, включающий господский дом, конюшню, каретный сарай и водонапорную башню, является примером архитектуры конца XIX века.



Глава комитета Иван Гущин подчеркнул историческую значимость постройки, связанной с семьей Журавлевых, которые сыграли важную роль в развитии сельского хозяйства и промышленности региона. Он также обратил внимание на архитектурную ценность здания.

После революции 1917 года усадьба была разграблена, позже приспособлена для различных целей, включая клуб и профессиональное училище. В настоящее время ее часть используется как столярная мастерская, а второй этаж пустует.



Дарья Пузикова