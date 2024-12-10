Усадьбу Журавлева признали объектом культурного наследия Татарстана
В Татарстане усадьба И.Н. Журавлева внесена в реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета республики по охране ОКН.
Новый статус позволит сохранить важный исторический объект для будущих поколений.
Усадьба находится в селе Усады Высокогорского района республики. Комплекс зданий, включающий господский дом, конюшню, каретный сарай и водонапорную башню, является примером архитектуры конца XIX века.
Глава комитета Иван Гущин подчеркнул историческую значимость постройки, связанной с семьей Журавлевых, которые сыграли важную роль в развитии сельского хозяйства и промышленности региона. Он также обратил внимание на архитектурную ценность здания.
После революции 1917 года усадьба была разграблена, позже приспособлена для различных целей, включая клуб и профессиональное училище. В настоящее время ее часть используется как столярная мастерская, а второй этаж пустует.
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