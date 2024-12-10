В Татарстане с 2025 года поднимут стоимость проездного для льготников и детей

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане с начала 2025 года увеличат стоимость пополнения социальных проездных в общественном транспорте. Соответствующий документ опубликован на сайте правовых актов республики. Постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Для льготников стоимость соцпроезда увеличилась на 25 рублей до 630 рублей в месяц, для детей — на 15 рублей до 384 рублей.



В 2024 году стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета в Татарстане составляла 605 рублей (+24 рубля в сравнении с 2023 годом). Месячный проездной для детей прибавил в цене 15 рублей ( по сравнению с 2023 годом) — до 369 рублей.



Дарья Пузикова