Казанским перевозчикам увеличат компенсацию за льготников на 3 рубля

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Кабмин Татарстана постановил увеличить компенсацию перевозчикам Казани за поездки льготников на 3 рубля — до 28 рублей, следует из документа, подписанного премьер-министром республики Алексеем Песошиным.



Согласно постановлению, с 2024 года стоимость пополнения единого месячного социального проездного билета в Татарстане составит 605 рублей (+24 рубля). Месячный проездной для детей прибавит в цене на 15 рублей — до 369 рублей.

Сейчас власти компенсируют перевозчикам за льготников 25 рублей при оплате проезда в 35 рублей безналичными и 36 рублей наличными. Перевозчики просили правительство региона компенсацию за поездки льготников до 30 рублей. В проекте бюджета на 2024 год размер компенсаций увеличивали на 2% — до 968 млн.

С 1 января 2024 года стоимость проезда в казанском общественном транспорте вырастет до 38 рублей при оплате транспортной или банковской картой и 42 рублей за безналичную оплату. Стоимость одного билета при покупке проездного на 100 поездок вырастет на 3 рубля — до 28 рублей.

Увеличение стоимости проезда в автобусах, троллейбусах и трамваях Казани связали с многомиллионными убытками перевозчиков, а также подорожанием запчастей и комплектующих. Начальник отдела регулирования и контроля тарифов непромышленной сферы Гаяз Миннебаев сообщил, что больше всего на повышение стоимости повлиял рост цен на ГМС. Еще один существенный фактор роста — подорожание услуг по ремонту изношенного автопарка. Остальные расходы включили в тариф автоматически «по списку»: на 12% подорожали шины, на 9,1% — электричество, на 7,2% — потребительские цены. Кроме того, в тариф включили расходы для повышения заработной платы водителей до 58 тысяч рублей. В этом году перевозчики приобрели в лизинг 25 новых белорусских троллейбусов, что потребовало включения в тариф дополнительных эксплуатационных расходов. Подробнее о причинах роста цен, озвученных властями Татарстана, в материале «Реального времени».

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Маргарита Головатенко