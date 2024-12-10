Москва выиграла у Казани право проведения финала Кубка России по волейболу

Фото: Динар Фатыхов

Финал Кубка России по волейболу в нынешнем сезоне пройдет в Москве. Решение принято директоратом Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).



За право проведения финала Кубка России боролись два города — Казань и Москва, регионы финалистов турнира «Зенит-Казань» и «Динамо». По решению директората финальный поединок состоится в столице страны.

Финал Кубка России между казанским «Зенитом» и московским «Динамо» состоится 28 декабря в 19.30 по московскому времени. Призовой фонд матча составит 5 миллионов рублей. Соответствующую сумму в бюджет ВФВ перечислит «Динамо».

«Зенит-Казань» выиграл три последних Кубка России по волейболу. На пути к нынешнему финалу турнира казанцы обыграли питерский «Зенит» (3:1, 3:1) и новосибирский «Локомотив» (3:0, 3:1). «Динамо» до финального поединка переиграли «Динамо-ЛО» (2:3, 3:0) и «Кузбасс» (3:0, 3:0).

Для команд этот финал станет восьмым подряд в российских турнирах. «Зенит-Казань» выиграл шесть из них — дважды чемпионат России (2023, 2024) и Суперкубок России (2023, 2024), а также Кубок России (2023). «Динамо» победило казанцев в финалах Кубка столетия (2023) и Кубка легенд (2024).

Зульфат Шафигуллин