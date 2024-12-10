Как изменится поиск сотрудников будущего в 2050 году

Авито Работа запускает интерактивный футуристический проект, который позволяет пользователям совершить виртуальное путешествие во времени и увидеть, как может выглядеть процесс найма в 2050 году.

На специальной странице посетители могут не только познакомиться с футуристическими инструментами рекрутинга, но и предложить собственные идеи для трансформации HR-индустрии.

Вероятно, в 2050 году авторекрутеры с использованием искусственного интеллекта будут анализировать тысячи резюме за секунды, а ИИ-фильтры смогут подбирать сотрудников, идеально совместимых с командой. Появится «НейроАналитик 7.0» для мгновенного анализа рынка труда и AR-коучи, которые обучат HR-специалистов эффективной работе с кандидатами в симулированной среде. А с помощью голографических бренд-порталов в будущем соискатели смогут «пройтись» по виртуальному офису, пообщаться с сотрудниками и оценить корпоративную культуру компании.