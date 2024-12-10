Первого вице-премьера России назначили председателем оргкомитета по подготовке к 400-летию Челнов
Первого вице-премьера России Дениса Мантурова назначили председателем оргкомитета по подготовке празднования 400-летия Набережных Челнов и 50-летия со дня выпуска первого грузовика КАМАЗ. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Заместителем Мантурова стал министр промышленности и торговли России Антон Алиханов, а статс-секретарями — замминистра культуры Жанна Алексеева и замруководителя Федерального агентства по делам молодежи Денис Аширов.
- В оргкомитет также вошел раис Татарстана Рустам Минниханов.
До 1 марта 2025 года оргкомитету необходимо разработать и утвердить план празднования, а Минпромторг России займется организационно-техническим обеспечением. Ранее президент Владимир Путин подписал указ о праздновании этих значимых событий.
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