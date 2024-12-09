В Татарстане утвердили меры по снижению антропогенной нагрузки на воздух вокруг Казани
Власти Татарстана утвердили меры, направленные на уменьшение влияния человека на состояние воздуха в Казани и близлежащих районах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.
Речь идет о Лаишевском, Пестречинском, Высокогорском и Зеленодольском районах, которые расположены на расстоянии до 3 км от столицы республики.
В соответствии с нормативными требованиями организации и ИП, которые занимаются строительством или реконструкцией объектов I, II и III категорий в определенных зонах, должны предоставлять в Минэкологии Татарстана информацию о характере деятельности на объекте, картографические материалы и проектную документацию.
В этих документах необходимо указать данные о параметрах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сроках проведения работ и расчеты качественного и количественного состава выбросов.
В марте этого года подобные меры приняли на территории Нижнекамского, Тукаевского районов, находящихся в пределах 3 км от Нижнекамска.
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