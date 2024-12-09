В Татарстане утвердили меры по снижению антропогенной нагрузки на воздух вокруг Казани

Фото: Динар Фатыхов

Власти Татарстана утвердили меры, направленные на уменьшение влияния человека на состояние воздуха в Казани и близлежащих районах. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации республики.

Речь идет о Лаишевском, Пестречинском, Высокогорском и Зеленодольском районах, которые расположены на расстоянии до 3 км от столицы республики.



В соответствии с нормативными требованиями организации и ИП, которые занимаются строительством или реконструкцией объектов I, II и III категорий в определенных зонах, должны предоставлять в Минэкологии Татарстана информацию о характере деятельности на объекте, картографические материалы и проектную документацию.

В этих документах необходимо указать данные о параметрах выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сроках проведения работ и расчеты качественного и количественного состава выбросов.



В марте этого года подобные меры приняли на территории Нижнекамского, Тукаевского районов, находящихся в пределах 3 км от Нижнекамска.

Дарья Пузикова