В Татарстане утвердили меры по снижению нагрузки на воздух на территории Нижнекамского и Тукаевского районов

Кабмин Татарстана утвердил постановление о реализации мер по снижению антропогенной нагрузки на атмосферный воздух на территории Нижнекамского, Тукаевского районов, находящихся в пределах 3 км от Нижнекамска.

Согласно документу следует утвердить перечень данных, которые должны представлять министерству экологии и природных ресурсов республики юридические лица и индивидуальные предприниматели. Данные должны быть отправлены в том случае, если на территории Нижнекамского, Тукаевского районов планируется строительство и (или) реконструкция объектов, соответствующих критериям отнесения к объектам 1, 2 и 3 категории.

Также министерство экологии и природных ресурсов должно обеспечить сбор и обобщение данных, представляемых хозяйственными субъектами. В том числе прводить анализ качества воздуха на предмет отсутствия превышений допустимого содержания загрязняющих веществ. Ведомство по итогам анализа должно обеспечить направление результатов указанного анализа в срок не более семи дней в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по республике.

Министерство также обязуется учитывать результаты анализов и рекомендовать хозяйствующим субъектам действия по выполнению пунктов документа. В том числе рекомендовать управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия в республике при выдаче положительных санитарно-эпидемиологических заключений хозяйствующим объектам учитывать результаты анализов. Срок годности анализов показания воздуха составляет 1 год. Ранее сообщалось, что за 2023 год нефтехимическое предприятие вложило в экологические проекты 1,27 млрд рублей.

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Разиль Самигуллин