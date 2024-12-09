С 2025 года минимальная цена на сигареты составит 135 рублей за пачку

Фото: Реальное время

Минимальная цена на сигареты с начала 2025 года составит 135 рублей за пачку. Об этом сообщает РИА «Новости».



— С 1 января 2025 года будут индексированы минимальные цены на табачную никотиносодержащую продукцию. На следующий год Минсельхозом будет установлена единая минимальная цена на табачную продукцию в размере 135 рублей, — заявила замдиректора Департамента пищевой промышленности Минсельхоза Ирина Федина.

По ее словам, стоимость продукции с нагреваемым табаком в стике увеличится на 4,5%. Цены на жидкости для электронных сигарет также вырастут на 5%.

Напомним, Росалкогольтабакконтроль (РАР) предложил ввести лицензирование для продажи табакосодержащих товаров, включая сигареты, изделия с нагреваемым табаком, вейпы и другие никотиносодержащие товары.



Дарья Пузикова