В Татарстане ожидается снег и до -6 градусов

На дорогах снежные заносы, местами гололедица и накат

Фото: Реальное время

Сегодня на территории Татарстана ожидаются облачная погода, снег и мокрый снег. Такой прогноз дали в Гидрометцентре республики.

В отдельных районах метель, гололед. Ветер южный, юго-западный 6—11 м/с, местами порывами до 16 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -1 до -6 градусов. На дорогах снежные заносы, местами гололедица и накат.

В Казани ожидается -1... -3 градуса. Возможны снег, мокрый снег, в отдельных районах — метель, гололед.

Напомним, в выходные дни в Татарстане наблюдалась умеренно морозная погода под влиянием антициклона, с минимальными осадками и практически отсутствующим снежным покровом. Однако антициклон уходит на восток, а с запада приходит атмосферный фронт, который принесет снег.



Галия Гарифуллина