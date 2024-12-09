В Татарстане ожидаются снег и метели после ухода антициклона

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В выходные дни в Татарстане наблюдалась умеренно морозная погода под влиянием антициклона, с минимальными осадками и практически отсутствующим снежным покровом. Однако антициклон уходит на восток, и с запада приходит атмосферный фронт, который принесет снег. Об этом сообщили в пресс-службе Гидрометцентра республики.

В течение всей предстоящей недели в республике ожидается циклонический характер погоды с периодическими снегопадами, снежный покров может достичь 10—15 см и более.

Во вторник, 10 декабря, по всей территории Татарстана пройдет мокрый снег. Ожидаются метели с ухудшением видимости до 1 км и порывистый ветер до 16 м/с. Минимальные температуры ночью составят от -4 до -9 градусов, а днем от -1 до -6 градусов. На дорогах возможна гололедица и образование снежных заносов.

В среду и четверг, 11—12 декабря, при прохождении фронтов северного циклона также ожидаются небольшие и умеренные осадки в виде снега, а 12 декабря — мокрого снега. В эти дни прогнозируются метели с ухудшением видимости и сильный ветер с порывами до 15—18 м/с. Температура воздуха в ночь на 11 декабря составит от -4 до -9 градусов, днем — от 0 до -4 градусов; 12 декабря ночью — от 0 до -5 градусов, днем — до 3 градусов.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра республики, 13—14 декабря республика окажется под влиянием тыловой части циклона с северными воздушными потоками, что также принесет снег, сильный ветер и метели. Ночные температуры ожидаются в диапазоне до -11 градусов, а днем — от -3 до -8 градусов.

Анастасия Фартыгина