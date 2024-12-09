В Казани число многодетных семей выросло вдвое за семь лет

Фото: Мария Зверева

За последние семь лет количество многодетных семей в Казани увеличилось вдвое, заявил руководитель исполкома города Рустем Гафаров на еженедельном совещании мэрии. Если в 2017 году их насчитывалось 7,5 тысячи, то на текущий момент — почти 15 тысяч. Из них около 13 тысяч семей имеют троих детей, а порядка 1,4 тысячи — четверых и более.

Рост числа многодетных семей связан в том числе с принятием в январе 2024 года указа президента Владимира Путина о едином статусе многодетных семей на всей территории России. Теперь по всей стране многодетными считаются семьи, воспитывающие троих и более детей в возрасте до 18 лет (до 23 лет для обучающихся).

Регионы получили право расширять как сам статус, так и меры поддержки многодетных семей, но не могут их уменьшать.

Рената Валеева