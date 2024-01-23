Владимир Путин подписал указ о закреплении статуса многодетной семьи

Президент России Владимир Путин подписал указ, который на федеральном уровне закрепляет статус многодетных семей и определят меры поддержки для них. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, многодетными признаются семьи, которые имеют на иждивении трех и более детей. Такой статус устанавливается бессрочно. Меры социальной поддержки многодетным семьям осуществляются до того момента, пока старшему ребенку не исполнится 18 лет или 23 года. Во втором случае ребенку нужно учиться в образовательном учреждении на очной форме обучения

Многодетным семьям в России выплачивают пособия в связи с рождением и воспитанием детей, оказывают поддержку в сфере трудовых отношений, дают право бесплатно посещать музеи и так далее.

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