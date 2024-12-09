ФСБ России предупредила о новых схемах телефонных мошенников

Фото: Максим Платонов

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России сообщила о возросшем количестве случаев телефонного мошенничества, в которых злоумышленники используют подменные номера, идентичные номерам ФСБ. Специалисты Центра общественных связей (ЦОС) службы перечислили ключевые слова и методы, которые помогают распознать мошенников.



По данным ФСБ, преступники выдают себя за сотрудников правоохранительных органов и убеждают жертв переводить деньги на «безопасные счета» или обналичивать средства для передачи их курьерам. Эти действия якобы направлены на защиту средств граждан и помощь в раскрытии преступлений.

Кроме того, мошенники применяют схемы вымогательства, угрожая возбуждением «уголовных дел» против жертв или их родственников. В таких случаях они демонстрируют фальшивые «служебные удостоверения» и «приказы», требуя от граждан оказать содействие следственным органам.

ФСБ подчеркнула, что уведомления о привлечении к уголовной ответственности всегда вручаются гражданам лично и только в письменном виде. Специалисты отметили, что сотрудники ФСБ не используют мессенджеры для общения с гражданами и не рассылают копии своих удостоверений.

Также в мессенджере Telegram наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с созданием аккаунтов-двойников.

Анастасия Фартыгина