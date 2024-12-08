В Telegram участились случаи мошенничества с аккаунтами-двойниками

В мессенджере Telegram наблюдается рост случаев мошенничества, связанных с созданием аккаунтов-двойников. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на группу компаний «Гарда».

По информации экспертов, такие профили могут выглядеть как аккаунты коллег, друзей или родственников, но на самом деле они созданы с целью обмана и кражи личных данных. Для того чтобы избежать попадания в ловушку мошенников, пользователям рекомендуется внимательно проверять имя пользователя и наличие аккаунта в своем списке контактов. Также стоит уточнить личную информацию, которую знает только настоящий владелец аккаунта.

Ранее куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова сообщила о новой схеме мошенников, использующих Telegram для кражи данных. Пользователи получают сообщения от неизвестных контактов с вопросом: «Это ты на фото?». Однако сам снимок не отображается, а сообщение выглядит как файл с расширением APK. После скачивания этого файла на устройство пользователя устанавливается вредоносная программа, которая может предоставить злоумышленникам доступ к различным данным, включая приложения онлайн-банков.



Рената Валеева