В Татарстане для накопления на первый взнос по ипотеке потребуется 3,3 года
В Татарстане для накопления 1,92 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке потребуется 3,3 года, что ставит регион на 25-е место среди всех субъектов России. Об этом сообщили в РИА «Новости».
Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые могут накопить эти средства значительно быстрее — всего за 11 месяцев и 1,9 года соответственно. В нижней части списка оказались в основном Северо-Кавказские регионы, где срок накопления дольше.
- Необходимый размер первоначального взноса был определен как 30% от стоимости типовой квартиры в шестьдесят квадратных метров в каждом регионе.
Многие семьи сталкиваются с трудностями в накоплении первоначального взноса, что делает ипотеку менее доступной. В исследовании предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и одним ребенком ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (после вычета прожиточных минимумов) на банковский вклад.
Напомним, что Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по скорости накопления миллиона рублей. Согласно исследованию, жителям республики потребуется в среднем 7,4 года при медианной зарплате, чтобы отложить эту сумму. При этом 10,4% работающих татарстанцев не смогут накопить миллион рублей за 10 лет.
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