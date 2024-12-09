В Татарстане для накопления на первый взнос по ипотеке потребуется 3,3 года

Фото: Максим Платонов

В Татарстане для накопления 1,92 млн рублей на первоначальный взнос по ипотеке потребуется 3,3 года, что ставит регион на 25-е место среди всех субъектов России. Об этом сообщили в РИА «Новости».

Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий автономный округ, которые могут накопить эти средства значительно быстрее — всего за 11 месяцев и 1,9 года соответственно. В нижней части списка оказались в основном Северо-Кавказские регионы, где срок накопления дольше.



Необходимый размер первоначального взноса был определен как 30% от стоимости типовой квартиры в шестьдесят квадратных метров в каждом регионе.

Многие семьи сталкиваются с трудностями в накоплении первоначального взноса, что делает ипотеку менее доступной. В исследовании предполагалось, что семья из двух работающих с медианной зарплатой и одним ребенком ежемесячно откладывает 50% от свободных доходов (после вычета прожиточных минимумов) на банковский вклад.

Напомним, что Татарстан занял 26-е место в рейтинге регионов России по скорости накопления миллиона рублей. Согласно исследованию, жителям республики потребуется в среднем 7,4 года при медианной зарплате, чтобы отложить эту сумму. При этом 10,4% работающих татарстанцев не смогут накопить миллион рублей за 10 лет.



Анастасия Фартыгина