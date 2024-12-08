Макрон и Шольц поприветствовали лишение власти Башара Асада в Сирии

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц выразили поддержку сообщениям о свержении Башара Асада с поста президента Сирии, назвав это событие важным шагом к мирному урегулированию в стране.

— Наконец-то рухнуло варварское государство, — написал Макрон в соцсети X, подчеркивая значимость этого момента для будущего Сирии.

Он также призвал к единству среди сирийцев, предостерегая от проявлений экстремизма.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также высказался по этому поводу.

— Конец режима Асада — это хорошие новости, — написал он.

Шольц отметил, что возможность сирийского урегулирования на основе резолюции Совета Безопасности ООН 2254 все еще остается актуальной.

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала развитие событий в Сирии, но предупредила о рисках, связанных с возможным приходом к власти радикальных группировок.

На фоне этих событий положительно отреагировала и глава дипломатии Европейского союза Кая Каллас.

— Конец диктатуры Асада является положительным и долгожданным развитием событий. Он также показывает слабость сторонников Асада, таких как Россия и Иран, — написала она в соцсети X.

Каллас добавила, что будет работать со всеми «конструктивными партнерами» в Сирии и соседних странах для обеспечения безопасности в регионе.

Рената Валеева