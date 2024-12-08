«Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыграл «Ак Барс» в Уфе
Уфимцы победили «барсов» в овертайме
«Ак Барс» проиграл в гостях уфимскому «Салавату Юлаеву» со счетом 2:3 в овертайме в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанцы не могут победить в Уфе с осени 2022 года.
В составе «Ак Барса» шайбы забросили Ник Петан, Дмитрий Яшкин. У «Салавата Юлаева» голы в активе Артема Набиева и дважды у Джошуа Ливо, один из которых пришелся на овертайм.
«Ак Барс» после поражения в Уфе продолжает занимать третье место в Восточной конференции. Команда Анвара Гатиятулина отстает от «Салавата Юлаева» на четыре балла. Уфимцы идут на второй строчке турнирной таблицы Востока.
Ранее «Салават Юлаев» победил «Ак Барс» в сентябре со счетом 5:3.
Следующий матч «Ак Барс» проведет 18 декабря в Казани с «Салаватом Юлаевым» в 19.30 по московскому времени.
«Салават Юлаев» (Уфа) — «Ак Барс» (Казань) — 3:2 (1:0, 1:1, 0:1)
Голы:
1:0 — 08:37, Набиев (Комаров)
1:1 — 32:37, Петан (Семенов, Яшкин)
2:1 — 35:25, Ливо (Хафизуллин)
2:2 — 40:19, Яшкин (Миллер, Лямкин)
3:2 — 63:49, Ливо (Хмелевский, Хафизуллин).
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