Reuters: существует высокая вероятность гибели президента Сирии в авиакатастрофе

Агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщает о высокой вероятности гибели президента Сирии Башара Асада в авиакатастрофе, передают «Ведомости».

Ранее Reuters писало о вылете Асада из Дамаска в неизвестном направлении 8 декабря. По данным Flightradar, самолет Syrian Air, вылетевший из Дамаска примерно в то время, когда стало известно о захвате столицы повстанцами, сначала направился к побережью, а затем резко изменил курс и исчез с радаров.

Два источника Reuters подтвердили, что существует высокая вероятность гибели Асада в авиакатастрофе в связи с этим инцидентом.

Премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джалали, остающийся в Дамаске, заявил о готовности сотрудничать с любым законно избранным руководством. По его словам, последний контакт с Асадом был в субботу вечером и о его местонахождении ему ничего не известно.

Рената Валеева