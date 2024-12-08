Премьер Сирии пообещал свободные выборы после захвата Дамаска мятежниками

Премьер-министр Сирии Мохаммад Гази аль-Джалали, согласившийся возглавить правительство после захвата Дамаска оппозиционными силами, заявил о необходимости проведения в стране свободных выборов. Его слова передает «Интерфакс».

В интервью телеканалу Al Arabiya аль-Джалали подчеркнул, что переходный период должен завершиться всеобщими выборами. Он также сообщил о контактах с лидерами оппозиционных формирований по поводу управления страной в переходный период.

Ранее сообщалось, что аль-Джалали согласился временно руководить правительством до выборов. Оппозиция, в свою очередь, обещала не проводить репрессии в отношении сторонников прежней власти.

Напомним, утром в воскресенье оппозиционные силы вошли в Дамаск и заявили о захвате власти, предположив бегство президента Башара Асада из страны.

Рената Валеева