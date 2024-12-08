Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» мэра Казани и руководителя аппарата Кабмина Татарстана
Президент России Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» мэра Казани Ильсура Метшина и руководителя аппарата Кабинета министров Республики Татарстан Шамиля Гафарова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Метшин награжден орденом II степени, Гафаров — орденом IV степени.
Они удостоены наград за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.
В том же документе указано, что Путин наградил раиса Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.
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