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Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» мэра Казани и руководителя аппарата Кабмина Татарстана

10:33, 08.12.2024
Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» мэра Казани и руководителя аппарата Кабмина Татарстана
Фото: Максим Платонов

Президент России Владимир Путин наградил орденами «За заслуги перед Отечеством» мэра Казани Ильсура Метшина и руководителя аппарата Кабинета министров Республики Татарстан Шамиля Гафарова. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Метшин награжден орденом II степени, Гафаров — орденом IV степени.

Они удостоены наград за большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу.

В том же документе указано, что Путин наградил раиса Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени.

Рената Валеева

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