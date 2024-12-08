Путин наградил Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
Президент России Владимир Путин наградил раиса Татарстана Рустама Минниханова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В указе отмечается большой вклад Рустама Минниханова в решение социально-экономических задач и многолетняя добросовестная работа.
— За большой вклад в решение социально-экономических задач и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени Минниханова Рустама Нургалиевича — главу Республики Татарстан, — говорится в указе.
В феврале 2024 года три жителя Татарстана были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Награды были вручены начальнику вокзала Агрыз Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов филиала АО «РЖД» Евгению Барекову, главе Новошешминского района республики Вячеславу Козлову и начальнику Управления информационных технологий, связи и защиты информации аппарата Кабмина РТ Алексею Огородникову.
Справка
Учрежденный указом президента России 2 марта 1994 года, орден «За заслуги перед Отечеством» имеет четыре степени и вручается гражданам за выдающиеся заслуги перед государством. Награждение производится последовательно, начиная с IV степени. I и II степени включают знак и звезду, III и IV — только знак. Орден отмечает заслуги в развитии государственности, трудовые достижения, укрепление мира и дружбы между народами, а также вклад в защиту Отечества.
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