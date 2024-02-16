Президент России наградил троих жителей Татарстана медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени
Три жителя Татарстана были награждены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени. Соответствующий указ президента России Владимира Путина был опубликован 15 февраля.
Награды были вручены начальнику вокзала Агрыз Горьковской дирекции железнодорожных вокзалов филиала АО «РЖД» Евгению Владимировичу Барекову, главе Новошешминского района республики Вячеславу Михайловичу Козлову и начальнику Управления информационных технологий, связи и защиты информации аппарата Кабмина Татарстана Алексея Игоревича Огородникова.
Все трое поощрены данной наградой за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Также званием «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ» был награжден заместитель гендиректора АО «Агросила» Дилшат Галимянович Ситдиков.
Ранее в середине января Рустам Минниханов присвоил двум прокурорам звание «Заслуженный юрист Республики Татарстан». Соответствующий документ опубликован на его сайте. Обоих отметили за заслуги в укреплении законности и правопорядка, защите прав и законных интересов граждан.
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