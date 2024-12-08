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В Казани на улице Лево-Булачной произошла утечка воды, образовался гололед

08:26, 08.12.2024

Госавтоинспекция Казани предупредила об опасности на улице Лево-Булачной, дом 38, где произошла утечка воды на проезжую часть. В результате образовалось частичное обледенение дорожного полотна. Причины утечки устанавливаются.

Водителей просят быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и избегать резких торможений и маневров.

Рената Валеева

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