В Казани на улице Лево-Булачной произошла утечка воды, образовался гололед
Госавтоинспекция Казани предупредила об опасности на улице Лево-Булачной, дом 38, где произошла утечка воды на проезжую часть. В результате образовалось частичное обледенение дорожного полотна. Причины утечки устанавливаются.
Водителей просят быть предельно внимательными, выбирать безопасную скорость движения и избегать резких торможений и маневров.
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