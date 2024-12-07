«Рубин» назвал состав на последний матч в году

Сыграют в Махачкале с «Динамо» без Кабутова

Фото: Динар Фатыхов

«Рубин» определился с составом на игру в Махачкале против «Динамо» в 18-м туре чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча станет заключительной для команд в 2024 году.

В стартовом составе «Рубина» отсутствует Дмитрий Кабутов, пропускающий матч из-за удаления в матче с ЦСКА (2:2). Вместо него на поле выйдет Руслан Безруков.

Состав «Рубина»: Ставер — Рожков, Вуячич, Тесленко, Грицаенко, Безруков — Йочич, Иву, Шабанхаджай, Чумич — Даку.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Матч в Махачкале начнется в 19.00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет платный телеканал «Матч Премьер».



«Рубин» после 17 матчей занимает восьмое место в турнирной таблице с 23 очками. «Динамо» из Махачкалы имеет 17 баллов после 17 туров и идет на 11-й строчке чемпионата РПЛ.

Зульфат Шафигуллин