Сегодня в Татарстане местами ожидается гололедица и до -9 градусов

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Сегодня в целом по Татарстану ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дал Гидрометцентр республики.

Ветер южный 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица.

В Казани днем ожидается -4..-6 градусов, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Галия Гарифуллина