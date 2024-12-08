Сегодня в Татарстане местами ожидается гололедица и до -9 градусов
Сегодня в целом по Татарстану ожидается облачная с прояснениями погода, преимущественно без осадков. Такой прогноз дал Гидрометцентр республики.
Ветер южный 6–11 м/с. Максимальная температура воздуха днем составит от -4 до -9 градусов. На дорогах местами гололедица.
В Казани днем ожидается -4..-6 градусов, преимущественно без осадков. На дорогах местами гололедица.
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