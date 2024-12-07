В воскресенье в Казани можно будет наблюдать соединение Луны и Сатурна

Фото: Максим Платонов

В воскресенье, 8 декабря, произойдет соединение Луны и Сатурна. Его можно будет наблюдать в течение суток, в том числе в Казани. Об этом сообщает пресс-служба КФУ со ссылкой на директора Астрономической обсерватории им. Энгельгардта Юрия Нефедьева.

— В 11.49 по московскому времени произойдет соединение Луны и Сатурна, космические объекты будут находиться в созвездии Водолея. Наблюдать астрономическое явление можно будет почти в течение суток. Естественный спутник Земли в это время будет находиться в фазе первой четверти, его освещенность составит 48 процентов, поэтому засветка не помешает наблюдениям, — рассказал он.

По словам профессора, Сатурн можно будет увидеть невооруженным глазом. Кольца планеты удастся наблюдать при помощи бинокля или любительского телескопа.

— Обычно бывает нелегко найти Сатурн на небесной сфере. Сближение с Луной — прекрасная возможность, не прибегая к помощи астрономов, отыскать газового гиганта, — уточнил Нефедьев.

В октябре жители Казани также могли наблюдать редкое явление — суперлуние. Это явление, когда Луна находится в точке перигея (на минимальном расстоянии от Земли) одновременно с полнолунием, делает спутник Земли визуально больше и ярче.

Елизавета Пуншева