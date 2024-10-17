Жители Казани сегодня смогут наблюдать редкое суперлуние

Фото: Анастасия Фартыгина

Жители Казани смогут наблюдать редкое суперлуние сегодня, 17 октября, около 18.30 при ясной погоде.

Это явление, когда Луна находится в точке перигея (на минимальном расстоянии от Земли) одновременно с полнолунием, делает спутник Земли визуально больше и ярче.

По словам директора Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта, профессора кафедры астрономии и космической геодезии Казанского федерального университета Юрия Нефедьева, в этот момент расстояние до Луны составит около 350 тыс. километров.

Суперлуние, по информации пресс-службы КФУ, является редким явлением и в ближайшие годы его больше не ожидается.

Анастасия Фартыгина