Форвард «Ак Барса» Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым»

Нападающий «Ак Барса» Илья Сафонов поделился ожиданиями от матча с «Салаватом Юлаевым» в рамках чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча состоится 8 декабря в Уфе в 14.30 по московскому времени.

— Отличный настрой, будет интересный матч. С «Салаватом» всегда играть непросто, это хорошая команда, приятно играть в такой атмосфере и выяснять, кто же сильнее на данный момент, — сказал Сафонов после игры с «Витязем» (5:3).

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Ак Барс» поднялся на третье место в Восточной конференции с 43 очками в 31 игре. «Салават Юлаев» идет на второй строчке в турнирной таблице Востока с 46 баллами в 32 матчах. Первая встреча команд в сезоне закончилась победой уфимцев дома со счетом 5:3.

«Ак Барс» не проигрывает в чемпионате на протяжении последних четырех матчей. «Салават Юлаев» продлил беспроигрышную серию в КХЛ до пяти игр подряд.

Зульфат Шафигуллин