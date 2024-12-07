Российский хоккеист Шестеркин станет самым дорогим вратарем в НХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин станет самым высокооплачиваемым вратарем в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман.



По данным источника, стороны согласовали новый контракт игрока. Новое соглашение Шестеркина предполагает кэпхит 11,5 млн долларов на ближайшие восемь лет. Общая сумма контракта составит 92 млн, передает Фридман. Шестеркин не стал опровергать информацию.

— Я пока ничего не могу сказать. Мы близки к этому, но я ничего не могу сказать. Может быть, мы сможем поговорить об этом [в субботу], — передает слова Шестеркина официальный сайт НХЛ.

Предварительно, обновленное соглашение с вратарем вступит в силу со следующего сезона. Сейчас голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» зарабатывает 5,57 млн долларов в год.

Самым высокооплачиваемым вратарем в истории НХЛ до этого времени считался игрок «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайс с жалованьем в 10,5 млн за сезон.

Шестеркин выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20 и успел провести за команду свыше 230 матчей в чемпионатах НХЛ.

Зульфат Шафигуллин