«Рубин» сыграет в Махачкале с «Динамо» в последнем матче в 2024 году
«Рубин» сыграет в Махачкале с «Динамо» в матче 18-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра станет для команд последней в 2024 году.
Махачкалинское «Динамо» проводит свой первый сезон в РПЛ. В текущем чемпионате команда Хасанби Биджиева занимает 11-е место в турнирной таблице с 17 очками. «Рубин» по итогам 17-го тура опустился на восьмую строчку РПЛ с 23 баллами.
В очном противостоянии команд лидируют по победам казанцы. «Рубин» выиграл все три матча с махачкалинским «Динамо», не пропустив в них ни одного гола. Дважды соперники сыграли в Первой лиге — 1:0 и 2:0 в пользу казанцев. В первом круге в нынешнем сезоне в РПЛ дагестанцы проиграли в Казани со счетом 0:2.
Игру в Махачкале пропустит защитник «Рубина» Дмитрий Кабутов, получивший удаление в матче с ЦСКА (2:2) в 17-м туре. Остальные игроки команд смогут сыграть без ограничений.
Главным арбитром встречи назначен Алексей Сухой. Судья дважды в текущем сезоне обслуживал игры «Рубина», в которых казанцы сыграли вничью с «Ростовом» (1:1) и проиграли московскому «Динамо» (0:4). На игры с участием махачкалинцев Сухой пока назначения не получал.
Прямую трансляцию матча из Махачкалы проведет платный телеканал «Матч Премьер» в 19.00 по московскому времени.
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