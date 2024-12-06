«Ак Барс» совершил камбэк и обыграл «Витязь» в матче КХЛ

Фото: Динар Фатыхов

Сегодня состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором «Витязь» принимал «Ак Барс». Казанский клуб одержал победу со счетом 5:3, несмотря на то, что по ходу первого периода «Витязь» вел в счете 3:0.

Шайбы за «Витязь» забросили Алексей Макеев, Александр Дарьин и Андрей Чивилев. «Ак Барс» ответил голами Дмитрия Яшкина, Ильи Сафонова, Николаса Петана, Артема Галимова и Никиты Дыняка, совершив впечатляющий камбэк.



В турнирной таблице КХЛ «Ак Барс» с 43 очками занимает третье место в Восточной конференции, а «Витязь» с 32 очками располагается на девятой строчке Западной конференции.

Рената Валеева