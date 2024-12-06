Завтра в Татарстане ожидается туман

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Гидрометцентр Татарстана предупредил о неблагоприятных погодных условиях.

В ночь на субботу и утром 7 декабря 2024 года местами на территории республики ожидается туман. Водителей просят соблюдать осторожность на дорогах.

Аномалия тепла наблюдается в Татарстане уже шесть месяцев подряд, еще с июня. В декабре она сохранится, прогнозируют метеорологи. Точно сказать, когда на улицах республики появятся сугробы, пока нельзя.

Рената Валеева