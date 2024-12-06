Путин и Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности с ядерным оружием

Фото: взято с сайта kremlin.ru

Президент России Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко подписали договор о гарантиях безопасности Союзного государства. Церемония подписания состоялась по итогам заседания Высшего государственного совета в Минске.

Договор определяет взаимные обязательства по обеспечению обороны и защите суверенитета, независимости и конституционного строя обеих стран, включая территориальную целостность, с задействованием всех имеющихся сил и средств. Путин подчеркнул, что договор затрагивает и вопрос о российском тактическом ядерном оружии, возможность использования которого в оборонительных целях закреплена в российском указе об основах государственной политики в области ядерного сдерживания.

Александр Лукашенко заявил, что договор позволит достичь беспрецедентного уровня координации действий в военной сфере, гарантируя территориальную целостность и суверенитет России и Белоруссии, а также обеспечивая мирную жизнь граждан.

По итогам заседания Лукашенко обратился к Путину с просьбой о размещении в Белоруссии новой российской ракетной системы «Орешник», подчеркнув, что цели ее применения будут определяться военно-политическим руководством республики. Путин одобрил эту просьбу, назвав размещение системы возможным во второй половине 2025 года в связи с подписанием договора о гарантиях безопасности.

Рената Валеева