Путин допустил размещение «Орешника» на территории Белоруссии

Президент России Владимир Путин заявил о возможности размещения российского центра обработки данных «Орешник» на территории Белоруссии во второй половине 2025 года, пишет РИА «Новости».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к России с просьбой о размещении новых систем вооружений на территории страны. Это решение, по словам Лукашенко, продиктовано обеспокоенностью ситуацией на западных границах Белоруссии и на Украине.



При этом Лукашенко подчеркнул, что в случае размещения системы на территории Белоруссии, определение ее целей должно осуществляться Минском.

В конце ноября Путин заявил, что ракетная система «Орешник» при массированном применении по объектам противника будет сопоставима с оружием стратегического назначения.